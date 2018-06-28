«Футболисты против хоккеистов, как тебе?» Алексей Смертин предложил Евгению Малкину сыграть в футбол
Будет смешно, если хоккеисты и тут победят.
Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал в инстаграме фото с зашкаливающим уровнем звездности. На пикче Джино смотрит футбол с Евгением Кузнецовым, Александром Радуловым и бывшими футболистами Алексеем Смертиным и Дмитрием Булыкиным.
Смертин отметился в комментариях к фото с предложением:
«Было здорово смотреть футбол в приятной компании. Теперь предлагаю в него сыграть! Футболисты vs хоккеисты, как тебе такая идея?» – написал Смертин.
- Малкин – двукратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли.
- Сборная России по футболу впервые за 32 года сыграет в плей-офф.
(Фото: инстаграм Евгения Малкина)
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