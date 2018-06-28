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Дональд Трамп: «Россия проделала фантастическую работу по проведению ЧМ-2018»
Неожиданная похвала.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил организацию ЧМ-2018.
«Я считаю, что Россия проводит фантастический чемпионат мира. Мой сын любит футбол, он смотрит чемпионат мира, и Россия проделала фантастическую работу по его проведению. Это захватывающий турнир даже для тех, кто обычно не смотрит футбол.
За кого я болею? Я болею за то, чтобы у всех все было хорошо. Турнир выдается фантастическим. Я боролся за то, что бы привезти чемпионат мира в США, Мексику и Канаду. Мы очень гордимся, что выбрали нас», – сказал Трамп.
- За день до старта ЧМ-2018 США совместно с Канадой и Мексикой получили права на проведение ЧМ-2026.
- ЧМ-2018 продлится до 15 июля.
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