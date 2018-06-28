Фанаты из Китая и США – самые расточительные из иностранцев на ЧМ-2018

Visa проанализировала затраты болельщиков на ЧМ-2018 в первые дни турнира (14-18 июня). Некоторые данные можно назвать неожиданными.

В первые дни иностранные болельщики больше всего потратили в Москве – 1,7 млрд рублей по картам Visa. Следом идут Санкт-Петербург (506 млн) и Сочи (104 млн руб).

Самыми расточительными оказались туристы из США и Китая – стран, чьи сборные вообще не попали на турнир. Третье место заняли мексиканцы, передает РБК.

Лидером по транзакциям за период с 14 по 21 июня стал стадион «Лужники»: 139 млн рублей, из которых чуть больше половины – 71 млн – потратили иностранцы, а 68 млн – россияне. Меньше всего раскошелились болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб).

Китай участвовал на чемпионатах мира только один раз (ЧМ-2002). США не попали на турнир впервые с 1986 года.

ЧМ-2018 продлится до 15 июля.

30 июня стартует плей-офф.

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