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Фанаты из Китая и США – самые расточительные из иностранцев на ЧМ-2018
Команда не попала на турнир? Подумаешь, мелочи.
Visa проанализировала затраты болельщиков на ЧМ-2018 в первые дни турнира (14-18 июня). Некоторые данные можно назвать неожиданными.
В первые дни иностранные болельщики больше всего потратили в Москве – 1,7 млрд рублей по картам Visa. Следом идут Санкт-Петербург (506 млн) и Сочи (104 млн руб).
Самыми расточительными оказались туристы из США и Китая – стран, чьи сборные вообще не попали на турнир. Третье место заняли мексиканцы, передает РБК.
Лидером по транзакциям за период с 14 по 21 июня стал стадион «Лужники»: 139 млн рублей, из которых чуть больше половины – 71 млн – потратили иностранцы, а 68 млн – россияне. Меньше всего раскошелились болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб).
- Китай участвовал на чемпионатах мира только один раз (ЧМ-2002). США не попали на турнир впервые с 1986 года.
- ЧМ-2018 продлится до 15 июля.
- 30 июня стартует плей-офф.