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Марадона назначил вознаграждение в 9,5 тысяч евро тому, кто найдет авторов вброса про его смерть

Марадона назначил вознаграждение в 9,5 тысяч евро тому, кто найдет авторов вброса про его смерть
Eurosport

21 мин. назад

Кто-то доиграется.

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона перенервничал во время судьбоносного матча против Нигерии, и ему потребовалась помощь врачей.

По сети тут же расползлись самые разные домыслы на тему здоровья Марадоны, поэтому после матча Диего лично подтвердил, что с ним все в порядке.

Два испаноязычных болельщика пересекли черту. Один написал, что с Марадоной случился сердечный приступ, укол адреналина не помог, и в ближайшее время сборная Аргентины объявит о смерти 57-летнего соотечественника в больнице.

Второй назвался аргентинским корреспондентом в России и разослал голосовые сообщения в WhatsApp с уточнением: «О смерти Марадоны объявят завтра. Таково решение его семьи».

В результате Диего позвонил родным и подтвердил, что жив-здоров. По сообщению Clarin, сестра Диего потеряла сознание, услышав новость о смерти брата. Теперь Марадона жаждет крови.

«Я связался с офисом в Буэнос-Айресе и проинструктировал их публично объявить о вознаграждении в 9,5 тысячи евро тому, кто представит точные данные об авторе голосовых сообщений», – сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.

  • Аргентина вырвала победу у Нигерии со счетом 2:1 и с трудом вышла в плей-офф.
  • 30 июня аргентинцы сыграют в 1/8 финала с Францией.

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