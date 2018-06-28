adidas сделал скидки на майки сборной Германии после раннего вылета команды Лёва

adidas выпустил чрезмерно много официальных маек сборной Германии и попал в затруднительное положение.

Бундестим провалилась на ЧМ-2018 и впервые в истории не вышла из группы. После вылета немцев в магазинах adidas устроили акцию: при использовании промо-кода GMNY30 форму экс-чемпионов мира можно приобрести с 30-процентной скидкой. Акция действует 48 часов.

Германия – первый клиент adidas, вылетевший с турнира. По информации Highsnobiety, экипировщик устроит аналогичные акции для сборных России, Аргентины, Бельгии, Японии, Мексики, Испании и Швеции после их вылетов.

27 июня Германия неожиданно проиграла 0:2 Южной Корее и заняла последнее место в группе F.

В четвертый раз за пять последних ЧМ действующий чемпион мира не вышел из группы.

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