Getty Images

adidas сделал скидки на майки сборной Германии после раннего вылета команды Лёва

adidas сделал скидки на майки сборной Германии после раннего вылета команды Лёва
Eurosport

2 ч. назад

Не пропадать же добру.

adidas выпустил чрезмерно много официальных маек сборной Германии и попал в затруднительное положение.

Бундестим провалилась на ЧМ-2018 и впервые в истории не вышла из группы. После вылета немцев в магазинах adidas устроили акцию: при использовании промо-кода GMNY30 форму экс-чемпионов мира можно приобрести с 30-процентной скидкой. Акция действует 48 часов.

Германия – первый клиент adidas, вылетевший с турнира. По информации Highsnobiety, экипировщик устроит аналогичные акции для сборных России, Аргентины, Бельгии, Японии, Мексики, Испании и Швеции после их вылетов.

  • 27 июня Германия неожиданно проиграла 0:2 Южной Корее и заняла последнее место в группе F.
  • В четвертый раз за пять последних ЧМ действующий чемпион мира не вышел из группы.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 600 просмотров19 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 164 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться