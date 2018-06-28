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Мужик в кокошнике несколько раз врезал фанату в костюме динозавра на матче Швейцарии с Коста-Рикой

Мужик в кокошнике несколько раз врезал фанату в костюме динозавра на матче Швейцарии с Коста-Рикой
Eurosport

1 час назад

Схватка, больше похожая на мультяшную.

Сборные Швейцарии и Коста-Рики поделили очки в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 (2:2), но некоторым фанатам эта встреча запомнилась не результатом и игрой, а боем на трибунах.

В какой-то момент болельщик с бородой и в кокошнике напал на человека в костюме динозавра и несколько раз врезал по надувной морде. Рептилия ответила на удар контратакой. В итоге шуточная разборка завершилась улыбками.

Уморительное видео схватки можно посмотреть здесь.

  • Швейцария заняла второе место в группе E и пробилась в плей-офф ЧМ, где сыграет со Швецией.
  • Матч 1/8 состоится 3 июля и пройдет на «Санкт-Петербург Арене».

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