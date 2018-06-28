Болельщики Бразилии из Ливана устроили траурную процессию по случаю вылета Германии с ЧМ-2018

Германии от Южной Кореи (0:2). По случаю прощания команды Лёва с турниром болельщики провели траурную процессию.

Такое отношение к себе немцы заслужили после крупной победы над Бразилией в полуфинале ЧМ-2014. Тогда Германия нанесли бразильцам разгромное поражение со счетом 7:1, забив 5 мячей в промежуток с 11-й по 29-ю минуту.

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.

Это первый случай в истории, когда немцы не смогли преодолеть стадию группового этапа на ЧМ. Против них сработал закон, который применим ко всем последним чемпионам мира, кроме Бразилии-2002: действующий победитель турнира обязательно не выходит из группы.

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