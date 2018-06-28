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Русская красотка обожгла фанатов Уругвая и едва не устроила массовое помешательство
Самое горячее впечатление от турнира.
25 июня в Самаре жара стояла не только на «Космос Арене», где сошлись сборные России и Уругвая, но и на подходах к стадиону.
Зарубежные болельщики еще в первые дни чемпионата мира-2018 короновали Наталью Немчинову самой красивой болельщицей. Фанаты из Уругвая остались без ума от русской красавицы.
Из-за ряда фото и видео пикантного характера Немчинову успели провозгласить порнозвездой, но сама девушка заявила, что не снималась в порно.
- Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3.
- 1 июля Россия проведет в «Лужниках» матч 1/8 финала против Испании.
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