Русская красотка обожгла фанатов Уругвая и едва не устроила массовое помешательство

25 июня в Самаре жара стояла не только на «Космос Арене», где сошлись сборные России и Уругвая, но и на подходах к стадиону.

Зарубежные болельщики еще в первые дни чемпионата мира-2018 короновали Наталью Немчинову самой красивой болельщицей. Фанаты из Уругвая остались без ума от русской красавицы.

Из-за ряда фото и видео пикантного характера Немчинову успели провозгласить порнозвездой, но сама девушка заявила, что не снималась в порно.

Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3.

1 июля Россия проведет в «Лужниках» матч 1/8 финала против Испании.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube