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Русская красотка обожгла фанатов Уругвая и едва не устроила массовое помешательство

Русская красотка обожгла фанатов Уругвая и едва не устроила массовое помешательство
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Самое горячее впечатление от турнира.

25 июня в Самаре жара стояла не только на «Космос Арене», где сошлись сборные России и Уругвая, но и на подходах к стадиону.

Зарубежные болельщики еще в первые дни чемпионата мира-2018 короновали Наталью Немчинову самой красивой болельщицей. Фанаты из Уругвая остались без ума от русской красавицы.

Из-за ряда фото и видео пикантного характера Немчинову успели провозгласить порнозвездой, но сама девушка заявила, что не снималась в порно.

  • Россия проиграла Уругваю со счетом 0:3.
  • 1 июля Россия проведет в «Лужниках» матч 1/8 финала против Испании.

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