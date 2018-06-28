Getty Images

«Могу отслужить за него в армии». Болельщики Южной Кореи просят освободить Сона от повинности

«Могу отслужить за него в армии». Болельщики Южной Кореи просят освободить Сона от повинности
Eurosport

49 мин. назад

Правительство обещало рассмотреть петицию фанатов.

Автор двух из трех голов Южной Кореи на ЧМ-2018 Сон Хынмин свел с ума болельщиков на родине. Вот только вылет с ЧМ почти лишил 25-летнего футболиста отсрочки от службы в армии.

Один из поклонников Сона готов пойти на жертву ради кумира. Парень создал петицию в поддержку игрока с интересным предложением: «Я отслужу в армии от имени Сон Хынмина. Я могу отслужить в армии во второй раз, если это позволит 50 миллионам жителей Южной Кореи наслаждаться футболом», – написал автор в тексте петиции.

Голубой дом обещал ответить, если петиция соберет больше 200 тысяч подписей в течение месяца. К 10:38 мск в четверг ее подписали 2422 человека, передает Korea Herald.

Петиция была запущена еще 24 июня, а после победы над Германией к ней присоединились и благодарные мексиканцы, запустившие хэштег #СвободуСонХынмину. Некоторые тоже готовы взвалить на себя службу Сона в армии другой страны.

  • Все граждане Южной Кореи мужского пола обязаны отслужить в армии до 28 лет вне зависимости от рода деятельности.
  • Южная Корея победила Германию со счетом 2:0.
  • Благодаря этому результаты Мексика вышла в 1/8 финала, но поражение самих мексиканцев от Швеции (0:3) лишило плей-офф Корею.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 612 просмотров19 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 169 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться