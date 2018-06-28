«Могу отслужить за него в армии». Болельщики Южной Кореи просят освободить Сона от повинности

Автор двух из трех голов Южной Кореи на ЧМ-2018 Сон Хынмин свел с ума болельщиков на родине. Вот только вылет с ЧМ почти лишил 25-летнего футболиста отсрочки от службы в армии.

Один из поклонников Сона готов пойти на жертву ради кумира. Парень создал петицию в поддержку игрока с интересным предложением: «Я отслужу в армии от имени Сон Хынмина. Я могу отслужить в армии во второй раз, если это позволит 50 миллионам жителей Южной Кореи наслаждаться футболом», – написал автор в тексте петиции.

Голубой дом обещал ответить, если петиция соберет больше 200 тысяч подписей в течение месяца. К 10:38 мск в четверг ее подписали 2422 человека, передает Korea Herald.

Петиция была запущена еще 24 июня, а после победы над Германией к ней присоединились и благодарные мексиканцы, запустившие хэштег #СвободуСонХынмину. Некоторые тоже готовы взвалить на себя службу Сона в армии другой страны.

Все граждане Южной Кореи мужского пола обязаны отслужить в армии до 28 лет вне зависимости от рода деятельности.

Южная Корея победила Германию со счетом 2:0.

Благодаря этому результаты Мексика вышла в 1/8 финала, но поражение самих мексиканцев от Швеции (0:3) лишило плей-офф Корею.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме