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Мексиканская авиакомпания объявила 20-процентную скидку на билеты до Южной Кореи
Полети и вырази благодарность лично.
Aeromexico отблагодарит Южную Корею за победу над Германией, спасшую Мексику от вылета с ЧМ-2018.
В ближайшие дни клиенты авиакомпании могут купить билеты в Южную Корею с 20-процентной скидкой.
- Мексика выиграла два стартовых матча, но не гарантировала себе плей-офф.
- В третьем туре мексиканцы крупно проиграли Швеции (0:3) и оказались на пороге вылета, но в параллельной встрече Южная Корея отправила домой Германию (2:0).
- В 1/8 финала Мексика сыграет с Бразилией (2 июля, Самара).
- Свою благодарность ранее выразил и спонсор сборной Мексики Estrella Jalisco, подаривший посольству Южной Кореи пару десятков ящиков пива.
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