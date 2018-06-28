Мексиканская авиакомпания объявила 20-процентную скидку на билеты до Южной Кореи

Aeromexico отблагодарит Южную Корею за победу над Германией, спасшую Мексику от вылета с ЧМ-2018.

В ближайшие дни клиенты авиакомпании могут купить билеты в Южную Корею с 20-процентной скидкой.

Мексика выиграла два стартовых матча, но не гарантировала себе плей-офф.

В третьем туре мексиканцы крупно проиграли Швеции (0:3) и оказались на пороге вылета, но в параллельной встрече Южная Корея отправила домой Германию (2:0).

В 1/8 финала Мексика сыграет с Бразилией (2 июля, Самара).

Свою благодарность ранее выразил и спонсор сборной Мексики Estrella Jalisco, подаривший посольству Южной Кореи пару десятков ящиков пива.

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