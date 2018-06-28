Getty Images

Колумбия обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала

Колумбия обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала
Eurosport

1 час назад

А еще подарила плей-офф сборной Японии.

Матч между сборными Сенегала и Колумбии завершился минимальной победой последних 1:0.

Игра вышла напряженной, но скупой на опасные моменты. В первом тайме самым запоминающимся стал эпизод, когда Мажич воспользовался системой VAR, чтобы отменить пенальти.

Во втором тайме на 74-й минуте Мина вонзил мяч в сетку после розыгрыша углового. Сенегал понесся в атаку и создавал опасные моменты, но они так и не завершились взятием ворот.

  • В параллельном матче играли Япония и Польша.
  • Япония опередила Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек.
  • Соперники Японии и Колумбии по плей-офф – Англия и Бельгия – сыграют сегодня в 21:00.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 813 просмотров23 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 289 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться