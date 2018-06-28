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Колумбия обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала
А еще подарила плей-офф сборной Японии.
Матч между сборными Сенегала и Колумбии завершился минимальной победой последних 1:0.
Игра вышла напряженной, но скупой на опасные моменты. В первом тайме самым запоминающимся стал эпизод, когда Мажич воспользовался системой VAR, чтобы отменить пенальти.
Во втором тайме на 74-й минуте Мина вонзил мяч в сетку после розыгрыша углового. Сенегал понесся в атаку и создавал опасные моменты, но они так и не завершились взятием ворот.
- В параллельном матче играли Япония и Польша.
- Япония опередила Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек.
- Соперники Японии и Колумбии по плей-офф – Англия и Бельгия – сыграют сегодня в 21:00.
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