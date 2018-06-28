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Сенегал не вышел в плей-офф, потому что Япония получила меньше желтых карточек

Сенегал не вышел в плей-офф, потому что Япония получила меньше желтых карточек
Eurosport

1 час назад

Левандовский и его братишки выиграли матч престижа.

Сборная Японии уступила сборной Польши в рамках заключительного игрового дня в группе H – 0:1. Единственный гол забил Ян Беднарек.

В число 16 лучших от группы H попали Колумбия, обыгравшая Сенегал (1:0), и Япония, набравшая меньше желтых карточек, чем Сенегал.

  • Колумбия заняла первое место в группе с 6 очками.
  • Сенегал набрал столько же очков, сколько японцы (по 4), и забил столько же голов.
  • Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

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