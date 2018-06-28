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Врач сборной Бразилии предположил, что Марсело получил травму из-за мягкого матраса в отеле

Врач сборной Бразилии предположил, что Марсело получил травму из-за мягкого матраса в отеле
Eurosport

1 час назад

На состояние футболиста влияют даже такие мелочи.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар прокомментировал травму защитника команды Марсело.

«У Марсело произошел мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас ему лучше, мы сделали физиотерапевтические процедуры, это уже немного помогло. Давайте подождем 1-2 дня. Сложно понять причину. Это застарелая травма, проблемы с ней были и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного. Но ключевым стало его неудачное движение в матче», – сказал Ласмар в интервью O Tempo.

  • Марсело заменили на 10-й минуте матча с Сербией (2:0).
  • Бразилия в 1/8 финала сыграет с Мексикой.

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