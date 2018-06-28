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На Никольской улице в Москве установили металлодетекторы

На Никольской улице установили металлодетекторы
Eurosport

1 час назад

Попасть на главный праздник можно только после проверки.

На улице Никольская в Москве, которая стала местом сбора иностранных болельщиков, усилили меры безопасности.

Чтобы попасть в пешеходную зону теперь нужно пройти дополнительную проверку. Со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади появились металлодетекторы.

  • Официальная фан-зона в Москве располагается на Воробьевых горах.
  • ЧМ-2018 финиширует в Москве 15 июля. Главный матч пройдет на стадионе «Лужники».

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