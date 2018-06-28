На Никольской улице в Москве установили металлодетекторы
Попасть на главный праздник можно только после проверки.
На улице Никольская в Москве, которая стала местом сбора иностранных болельщиков, усилили меры безопасности.
Чтобы попасть в пешеходную зону теперь нужно пройти дополнительную проверку. Со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади появились металлодетекторы.
- Официальная фан-зона в Москве располагается на Воробьевых горах.
- ЧМ-2018 финиширует в Москве 15 июля. Главный матч пройдет на стадионе «Лужники».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте