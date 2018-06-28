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Ни одна из пяти африканских команд не прошла в плей-офф. Сенегал – из-за желтых карточек
Правило «фэйр-плей» похоронило надежду.
В плей-офф ЧМ-2018 не смогли выйти ни одна из сборных с африканского континента. Египет и Марокко заняли последние места в группах. Нигерия, Тунис и Сенегал – третьи.
Особенно обидно не вышел из группы Сенегал: японцы обошли их в борьбе за второе место только за счет меньшего количества желтых карточек.
- Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчем Франция-Аргентина.
- Финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.
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