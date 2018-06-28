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У отеля в Казани, где поселятся аргентинцы, появится граффити Месси рядом с изображением Роналду

У отеля в Казани, где поселятся аргентинцы, появится граффити Месси рядом с изображением Роналду
Eurosport

2 ч. назад

Два главных футболиста современности рядом даже на казанских стенах.

У казанского отеля, в котором поселится сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала с Францией, рядом с граффити Криштиану Роналду появится аналогичное изображение Лионеля Месси.

«Сделаем портрет до приезда сборной Аргентины. Все будет хорошо. Будут ли выходить у Месси окна на эту стену? Такие вопросы не по адресу. Вы же прекрасно знаете, что Месси недоступен для обычных людей. Поэтому сказать, куда будут выходить окна его номера, я не могу», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Аргентина вышла в плей-офф со второго места.
  • Матч в Казани пройдет 30 июня .

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