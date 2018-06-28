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Бельгия вышла на Японию, Англия – на Колумбию

Бельгия вышла на Японию, Англия – на Колумбию
Eurosport

1 час назад

Гол Янузая принес победу бельгийцам – 1:0.

Первый тайм матча был не очень бодрым, моментов было немного. Англия начала чуть бодрее, но уснула спустя 15 минут. Бельгия даже не выходила из спячки.

Второй тайм предвещал примерно такое же развитие событий, но Аднан Янузай внезапно убрал на замахе Дэнни Роуза и всадил мяч в дальний угол.

  • Бельгия заняла первое место в группе и сыграет в 1/8 финала с Японией.
  • Англичане стали вторыми и встретятся с Колумбией.

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