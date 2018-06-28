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Дрогба: «Команды из Африки сделали большой шаг назад, но это возможность пересмотреть стратегию»
Дидье видит потенциал у африканских команд.
Легендарный нападающий Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал неудачу африканских команд на ЧМ-2018.
«На мой взгляд, это большой шаг назад. Но, с другой стороны, что это шанс для африканских команд и всей конфедерации пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем чемпионате мира. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам нужно больше, чем только это.
Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая радость, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но нужно поразмышлять над тем, как мы подходим к таким соревнованиям», – сказал Дрогба.
- Ни одна из пяти команд, представляющих Африку, – Египет, Тунис, Нигерия, Сенегал и Марокко – не вышли из группы.
- Сенегал не прошел в плей-офф из большего, чем у Японии, количества желтых карточек.
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