Дрогба: «Команды из Африки сделали большой шаг назад, но это возможность пересмотреть стратегию»

Легендарный нападающий Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал неудачу африканских команд на ЧМ-2018.

«На мой взгляд, это большой шаг назад. Но, с другой стороны, что это шанс для африканских команд и всей конфедерации пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем чемпионате мира. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам нужно больше, чем только это.

Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая радость, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но нужно поразмышлять над тем, как мы подходим к таким соревнованиям», – сказал Дрогба.

Ни одна из пяти команд, представляющих Африку, – Египет, Тунис, Нигерия, Сенегал и Марокко – не вышли из группы.

Сенегал не прошел в плей-офф из большего, чем у Японии, количества желтых карточек.

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