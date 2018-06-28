Getty Images

Дрогба: «Команды из Африки сделали большой шаг назад, но это возможность пересмотреть стратегию»

Дрогба: «Команды из Африки сделали большой шаг назад, но это возможность пересмотреть стратегию»
Eurosport

1 час назад

Дидье видит потенциал у африканских команд.

Легендарный нападающий Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба прокомментировал неудачу африканских команд на ЧМ-2018.

«На мой взгляд, это большой шаг назад. Но, с другой стороны, что это шанс для африканских команд и всей конфедерации пересмотреть стратегию применительно к тому, как мы хотим выступить на следующем чемпионате мира. У нас есть потенциал и деньги для развития. Но нам нужно больше, чем только это.

Нам нужны стабильность и структуры наподобие команд из Европы и Южной Америки. И тогда, учитывая радость, с которым футбол воспринимается на континенте, мы однажды добьемся успеха. Но нужно поразмышлять над тем, как мы подходим к таким соревнованиям», – сказал Дрогба.

  • Ни одна из пяти команд, представляющих Африку, – Египет, Тунис, Нигерия, Сенегал и Марокко – не вышли из группы.
  • Сенегал не прошел в плей-офф из большего, чем у Японии, количества желтых карточек.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 849 просмотровВчера в 21:54
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 335 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться