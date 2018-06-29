Англичанин проставил пиво на 4 тысячи, бельгийцы взяли с собой полицию. 15-й день ЧМ своими глазами

Локация: Санкт-Петербург – Москва

Сразу после матча Аргентина – Нигерия я рванул на вокзал, чтобы отправиться в свое самое необычное путешествие на этом ЧМ. Прямого поезда до Калининграда не оказалось, поэтому пришлось брать путь сначала на Москву.

Когда я спустился в метро, ожидал увидеть очередную серию аргентинского безумия, но парни выдохлись. Возможно, всю энергию они выплеснули после гола Рохо, может быть, остались недовольны игрой команды Сампаоли. Мужчины с солнышком на флаге почти молча разъезжались в разные стороны: кто на вокзал, кто в фан-зону, кто в пабы или домой.

Дорогу до Москвы вновь раскрасили красотки из РЖД. Британцы еще до отправления поезда опрометчиво поменялись местами и купе – проводницы и без путаницы не всегда понимали, что происходит.

«Зачем ты белье открыл? Это же не твое белье, где твое место?» – ворчала женщина на Стюарта из Ирландии. Фотограф ни слова не понимал, но виновато опустил взгляд – и так было с каждым, кто сделал проводницам вечер еще тяжелее.

Фанаты сборной АргентиныEurosport

Британец из Хаддерсфилда выкинул пару комплиментов России: «Все очень круто. Организация на уровне. Был в России прошлым летом – на Кубке Конфедераций. Тогда все было нормально, сейчас еще лучше».

После обсуждения британского футбола, зарплат русских игроков и шансов англичан на ЧМ, парня утащили в соседнее купе. Тихий индиец в углу закончил свой текст, захлопнул ноутбук и ушел пить. Впервые за весь ЧМ я ехал в купе в долгожданном одиночестве.

Локация: Москва – Калининград

Путь до Калининграда воображался спокойным, была только одна проблема: поезда разделяло всего 45 минут и два вокзала. Переживания оказались напрасными, но позже обнаружилась другая проблема: состав четыре раза за ночь проезжал границу. Сначала в три ночи нас подняли белорусы, через час – литовцы, еще через пару часов литовцы проверили все еще раз. Все завершилось общением с русскими пограничниками около 8-9 утра. Выспаться за 22-часовой путь неожиданно не удалось.

Зато день был очень крутым: осуществить мечту и выпить с британцами в баре не удалось, зато пиво лилось рекой в вагоне-ресторане. Сначала перед нами нарисовалась перспектива поесть стоя, но позже пухлый англичанин показал, что рядом с ним освободились места.

Оказалось, Марк Энтони работает в социальной помощи, яростно топит за «Блэкберн», продает значки и у него в порядке с финансами.

Английские фанатыEurosport

«Два пива этим парням, я плачу», – махнул мужчина проводнице. Позже этот жест повторился еще четыре раза за вечер.

Марк рассказал много интересного: он гоняет только на выездные матчи «Блэкберна», имеет персональную карточку фаната сборной Англии, пробил все выезды команды Гарета Саутгейта в отборе и чуть не рыдал, вспоминая времена Алана Ширера. Позже он воспроизвел несколько кричалок «бродяг» – там, конечно же, через слово упоминались «ублюдки из «Бёрнли».

Через несколько минут в экстазе взорвался соседний столик, за которым мексиканцы каким-то образом поймали Wi-Fi. Латиноамериканцы не унывали разносу от шведов и порадовались мячам Южной Кореи. Даже с шестью очками они висели на грани вылета из группы, но все закончилось песнями и плясками. Мотив мексиканской песни очень напомнил русским песню «Ленинграда», поэтому уже через пару минут парни в зеленом кричали: «Ай-ай-ай-ай, я ********* [бездельник]».

Марк Энтони радостно потряс кулачком в окно, изображая мастурбацию, спел что-то про немцев и попросил еще пива. Англичанину по кайфу в России: «Все наши медиа – лжецы. Нам говорили, что тут будут драки на каждом углу, а нам все улыбаются. Угощайтесь пивом и наслаждайтесь футболом. Кубок мира и ничего лишнего», – смеялся мужик, который довольствовался пастой и заплатил за остальных четыре тысячи рублей.

Локация: Калининград

После 30-градусной душегубки в Самаре и Нижнем Новгороде я рассчитывал на приморский Калининград с его балтийским ветром. Напрасно. Калининград прожарился до 26 градусов, и солнце пекло ну уж точно не меньше, чем на Волге. Местные жители успокаивали: «Ничего страшного, завтра остынем». Но завтра никого не интересует, потому что Англия и Бельгия играют сегодня, а ночью – очередной поезд, четыре порции пограничников и Москва спустя 22 часа.

Тезис про взаимосвязь между размером города и насыщенностью футбольной атмосферы снова подтвердился. Город на 450 тысяч человек в 10 утра сверкал пустыми улицами, а уже после обеда наружу высыпали англичане (держались одной большой стаей в барах центра города) и бельгийцы (мелкие немногочисленные группки). Популярностью пользовался остров Канта – болелы скрывались в тени его деревьев, некоторые лежали настолько глухо и недвижимо, что полисмены вдруг даже забеспокоились и подходили узнавать, как дела.

В центре Калининграда самое намагниченное место – рыбацкая деревня. Она, конечно, выстроена уже после войны, но именно это место больше всего напоминает, что город когда-то был немецким. В деревне достаточно ресторанчиков – там в основном пресные британцы, которые громко галдят и лениво распивают вино.

На первый взгляд, «Калининград Арена» выброшена за пределы центральной части города, но на самом деле нет. Путь от исторического центра до стадиона занимает около 20-30 минут пешком. Специально для чемпионата мира от центра к стадиону выложили пешеходную дорожку из плитки, ее можно использовать как ногами, так и велосипедом. При этом архитекторы оставили перед ареной большое пустое поле – на нем пасутся полисмены и прогоняют неверных с травы на дорогу.

По пути встречаются полисмены из Бельгии: в содействии с российскими полицейскими в штатском они стерегут безопасность «красных дьяволов». Бельгийцы идут на матч более спокойными группами, чем англичане – те превращают в шоу каждое интервью, признаются в любви к России и поют десятки разных чантов.

Фан-зона в Калининграде днемEurosport

Неприятные моменты в Калининграде тоже были: один из европейских журналистов потребовал в медиа-кафе копию чека и никак не мог объяснить это безобидной девушке-кассирше. Я помог с переводом и объяснил иностранцу, что это невозможно. В ответ он огрызнулся: «С тех пор, как мы приехали в Россию, кажется, здесь невозможно ничего».

На стадионе самые яркие британцы и бельгийцы уселись за воротами: белое море в первом тайме скрывалось за воротами Куртуа, а за спиной Пикфорда контрастировали красные и громкие ребята, которые с особым цинизмом распевали «Бельгия в огне» на мотив той самой британской кричалки про Уилла Грига с Евро-2016.

Впрочем, самым характерным звуком в первой тайме игры был свист – Англия и Бельгия шли настолько вровень, что при ничьей лучшая команда группы определялась бы даже не по количеству желтых карточек (тоже одинаково), а по жеребьевке. Кажется, это устраивало всех, кроме фанов, которые притащились в самый западный город России, и Аднана Янузая. Шикарный обводящий удар под перекладину Пикфорда снова включил «Belgium on fire».

Запомните этот момент. Им Калининград простился с чемпионатом мира-2018. Это были самые веселые дни в послевоенной истории города. И они закончатся совсем скоро большой вечеринкой в непропорциональной огромной калининградской фан-зоне где-то между зарядами про Бельгию в огне и бессмертным английским мотивом «Football is coming home».

Локация: Саранск

Где еще заканчивать групповой этап чемпионата мира, как не в Саранске. Самый крохотный город турнира не готов даже к минимальному наплыву туристов – из шести хостелов, которые есть в базе моего навигатора, мест не было в четырех.

Зато при выходе из поезда тебя встречают люди с табличками Apartments и разными ценами для русских и приезжих. Женщина с табличкой, на которой нарисован частный дом с бассейном и не скрывает, что сдаст его тебе за 4000 рублей, а с иностранцев стрясет 100$. «3000 – это еще задарма, в гостиницах все от шести [тысяч]», – бросает вслед одна из бизнесвумен у вокзала.

Забегаю в ближайший магаз, завтракаю круассанами по скидке, делюсь с местным котом йогуртом и нахожу место для ночлега за 1300. Чтобы добраться до него, нужно сесть на автобус. После 10 минут ожидания обнаруживаю, что все перекрыто, и надо добираться ножками. Прохожу 500 метров, 1000, 1500 – до сих пор перекрыто. И это центр города, где ни одной машины – только заборы и копы. «А у нас с шести утра так», – заметила хозяйка моего дома. Жесть.

И перекрыт не только центр – в Саранске нужно еще найти улицы, по которым ездят авто. Рядом с мостом, ведущим к «Мордовия-Арене», играет попеременно Бибер и Кадышева. Дни матчей ЧМ в городе объявлены выходными, но людей на улицах все равно маловато. В Парке Пушкина стоит аттракцион с пенальти фанерному Акинфееву (баг – точно пропустит в решающий момент).

Шоу для зрителей тут народные – прямо передо мной артистов объявили так: «Аплодисменты для Максима Колотухина, а теперь образцовый народный ансамбль «Перепляс». Иностранцам нравится такая клюква на экспорт.

На Площади тысячелетия клонировали «Бурановских бабушек» – я насчитал около 30 ВИА с поющими старушками. Тунисцы с панамцами обалдевали, вряд ли понимали, что происходит, но подыгрывали пляшущим бабуськам.

Арабы вдохновляли за 500 метров до фан-зоны. Их только что было около 10, но ты отлучаешься на пять минут за водой и видишь на том же месте небольшую Коачеллу. Они слэмились, танцевали, кричали, прыгали и иногда поднимали глаза на ближайший отель. Видимо, в нем жили Хазри, Слити, Сасси и другие футболисты, но автобус с красно-белым флагом завернул к стадиону получасом ранее.

Даже игра между 31-й и 32-й командами ЧМ не испортила Саранск. На оранжевых трибунах зияли дыры, и это тоже не важно. Столица Мордвы Великой – маленький городок, но вспомните: в ЮАР турнир принимала Мбомбела (58 тысяч жителей), а Акинфеев в 2014-м запустил плюху от Хынмин Сона в Куябе (570 тысяч). Такие макси-деревеньки должны чувствовать праздник, с приходом которого в жизни местных хоть ненадолго пропадает серость.

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