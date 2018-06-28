Колумбия выбила Сенегал, Польша красиво слилась домой. Лучшее с 15-го дня ЧМ

Самая загадочная команда ЧМ вышла в 1/8 финала. Речь о Колумбии

Так сложилось, что Колумбия провела три абсолютно разных матча. С Японией у южноамериканцев с самого начала не задалось: красная карточка на четвертой минуте, казалось бы равный первый тайм и красивый гол со штрафного перед перерывом, но во втором тайме сплошная беспомощность и доминация от японцев.

Во втором матче колумбийцы легко раздавили поляков, после чего твиттер пестрил восторженными комментариями о яркой южноамериканской сборной. В третьей игре колумбийцы сыграли даже отвратительнее, чем с Японией. По крайней мере, в атаке. Первый и последний момент у ворот Сенегала по счастливой случайности превратился в гол, а в последние минуты колумбийцы спокойно погасили африканский пыл и довели матч до победы.

У Пекермана потрясающий набор футболистов в атаке, но их сочетание на поле не приносит результата. Хамес до сих пор залечивает травму и бесится из-за того, что его меняют на 30-й минуте, когда ничего не получается, а нога продолжает болеть. Фалькао до сих пор хорош наверху, но прицел не подвел лишь с Польшей. Куадрадо чередует эффектные финты с неудачными обработками простых передач. Радует лишь Кинтеро, единственный, кто творит у ворот соперника и создает шансы для партнеров.

Колумбия с противным скрипом заняла первое место в группе, где выглядела явным фаворитом. Уже прошло три матча, а мы так и не поняли, чем же сильны южноамериканцы. Мина дважды помог сборной: задал нужный темп, открыв счет с Японией, и отправил Сенегал домой. Но разве в стандартах и обороне главное преимущество колумбийцев? Нет.

На чемпионате мира-2014 Колумбия зажигала и чуть не похоронила Бразилию на домашнем турнире. Каждая контратака поражала скоростью, а позиционка доводила до экстаза любого зрителя изобретательностью и исполнением. Следующий матч у сборной Пекермана либо с Англией, либо с Бельгией, но пока не кажется, что они врубят хотя бы половину той мощи, которую показали с бразильцами.

Цифры матча:

Колумбия обыграла Сенегал, придумав всего два момента. Только Иран создал такое же малое количество моментов в одном матче и победил.

Кинтеро стал автором двух единственных моментов у ворот Сенегала.

Впервые с 1984 года ни одна африканская команда не вышла в плей-офф ЧМ.

Сенегал – Колумбия – 0:1

Япония прошла в 1/8 финала благодаря желтым карточкам

В группе H едва не произошло беспрецедентное: Япония и Сенегал набрали равное количество очков, забили и пропустили по 4 мяча и сыграли между собой вничью. Япония прошла в плей-офф из-за меньшего количества желтых карточек – как оказалось, роковыми для сенегальцев стали 2 предупреждения, полученные как раз в матче с Японией (на 90-й и 91-й минутах).

Пропустив гол от Яна Беднарека, японцы очутились на грани пропасти: ничья в матче Колумбия – Сенегал отбрасывала их на третье место. Все разрешил гол колумбийского защитника Йерри Мина: он огорчил сенегальцев, и все – игроки, тренеры, комментаторы и новостники – начали судорожно считать количество желтых карточек.

Жаль, что дело не дошло до тотального абсурда: в эпоху VAR и автоматической фиксации взятия/невзятия ворот после попадания мяча в перекладину могла вмешаться такая дикость, как жребий. Мы едва не вернулись в 1968 год, когда исход полуфинала чемпионата Европы Италия – СССР решил подброс монетки достоинством в 10 франков.

В жребии, которого мы так и не дождались, было бы что-то глубоко символичное – все бы наконец осознали, какие мелочи иногда решают исходы футбольных турниров. Ошибка судьи, нелепый рикошет, лишняя желтая карточка, подброс монетки – все это звенья одной цепи, не имеющие отношения к контролю над соперником и тотальной над ним доминации.

В группе H и не было никакого контроля: колумбийцы задрожали, провалив первую игру, и выдали 2 качественных эпизода; сенегальцы запомнились красочными танцами и сексапильным тренером, но дрогнули в последнем туре и вылетели; и разве что японцы продемонстрировали тотальное спокойствие на последних минутах игры с Польшей.

Они просто застыли на месте, как восковые фигуры, и перекатывали мяч – это было анемично, вяло и предельно цинично, но команду Акиры Нисино не в чем обвинить. Японцы вышли в плей-офф чемпионата мира и теперь посмотрят матч Англия – Бельгия, прикидывая, кто менее страшен – не стреляющий мимо цели Харри Кейн или убойный, как броневик, Ромелу Лукаку.

Цифры матча:

Проиграв Польше, Япония набрала 4 очка в группе H, забив 4 мяча и пропустив столько же.

У Сенегала – абсолютно идентичные показатели. Все решили желтые карточки (у африканцев – 6, у азиатов – 4).

Это первый случай в истории футбола, когда участник плей-офф ЧМ был определен по правилу фэйр-плей.

Игроки Польши ни разу не коснулись мяча в компенсированные три минуты. Японцы просто перекатывали мяч.

Япония реже всех на ЧМ нарушает правила – всего 28 фолов за 3 матча.

Япония – Польша – 0:1

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