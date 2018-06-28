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Боярский: «Изменили ли иностранки облик Петербурга? Не знаю, с ними в сексуальную связь не вступал»

Боярский: «Изменили ли иностранки облик Петербурга? Не знаю, с ними в сексуальную связь не вступал»
Eurosport

48 мин. назад

Но ограничивать девушек не будет.

Известный актер Михайл Боярский прокомментировал высказывания главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая предостерегла женщин от интимных связей с иностранными болельщиками во время ЧМ-2018.

«Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением – это правильно, молодец! Стоит ли ограничивать российских девушек от общения с иностранцами? Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост – молодец.

Изменили ли иностранные болельщики облик Петербурга? Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал», – рассказал Боярский в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • В Санкт-Петербурге пройдет еще 3 матча плей-офф ЧМ.
  • Финал состоится в Москве 15 июля.

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