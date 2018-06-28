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Тунис обыграл Панаму в матче за третье место в группе G ЧМ-2018

Тунис обыграл Панаму в матче за третье место в группе
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 51 мин. назад

Но остался за пределами плей-офф.

Матч между аутсайдерами группы G закончился победой Туниса со счетом 2:1.

В первом тайме команды почти не создали опасных моментов. Единственный гол был забит после рикошета от защитника Туниса.

Во втором тайме африканцы переломили ход матча. Сначала отличился Сиам Бен Юссеф, а затем – Вахби Хазри.

  • В параллельном матче играли Бельгия и Англия. Бельгийцы одержали победу и завершили групповой этап на первом месте.
  • Это был первый чемпионат мира для сборной Панамы. Также на чемпионатах мира дебютировала Исландия.
  • Панама забила второй гол в истории на чемпионатах мира.

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