Тунис обыграл Панаму в матче за третье место в группе G ЧМ-2018

Матч между аутсайдерами группы G закончился победой Туниса со счетом 2:1.

В первом тайме команды почти не создали опасных моментов. Единственный гол был забит после рикошета от защитника Туниса.

Во втором тайме африканцы переломили ход матча. Сначала отличился Сиам Бен Юссеф, а затем – Вахби Хазри.

В параллельном матче играли Бельгия и Англия. Бельгийцы одержали победу и завершили групповой этап на первом месте.

Это был первый чемпионат мира для сборной Панамы. Также на чемпионатах мира дебютировала Исландия.

Панама забила второй гол в истории на чемпионатах мира.

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