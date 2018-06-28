Getty Images

Определились все пары плей-офф ЧМ-2018

🏆🏆 Кликни, чтобы узнать, с кем сыграет в 1/8 финала любимая сборная
Eurosport

1 час назад

Начинается самое интересное.

По окончании матча Англии и Бельгии (0:1) определились все пары 1/8 финала чемпионата мира в России.

30 июня.

Франция – Аргентина. Казань. 17:00.

Уругвай – Португалия. Сочи. 21:00.

1 июля.

Испания – Россия. Москва («Лужники»). 17:00.

Хорватия – Дания. Нижний Новгород. 21:00.

2 июля.

Бразилия – Мексика. Самара. 17:00.

Бельгия – Япония. Ростов-на-Дону. 21:00.

3 июля.

Швеция – Швейцария. Санкт-Петербург. 17:00.

Колумбия – Англия. Москва («Спартак»). 21:00.

  • Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 872 просмотров27/06 в 21:54
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 359 просмотров27/06 в 10:12
А еще вам может понравиться