Getty Images
Определились все пары плей-офф ЧМ-2018
Начинается самое интересное.
По окончании матча Англии и Бельгии (0:1) определились все пары 1/8 финала чемпионата мира в России.
30 июня.
Франция – Аргентина. Казань. 17:00.
Уругвай – Португалия. Сочи. 21:00.
1 июля.
Испания – Россия. Москва («Лужники»). 17:00.
Хорватия – Дания. Нижний Новгород. 21:00.
2 июля.
Бразилия – Мексика. Самара. 17:00.
Бельгия – Япония. Ростов-на-Дону. 21:00.
3 июля.
Швеция – Швейцария. Санкт-Петербург. 17:00.
Колумбия – Англия. Москва («Спартак»). 21:00.
- Финал турнира пройдет в «Лужниках» 15 июля.