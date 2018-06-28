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«Пойду поужинаю вместо футбола. Их не заботит игра». Фабрегаса разозлили составы Бельгии и Англии
Сеск не верил в крутой футбол.
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас остался недовольным экспериментальными составами сборных Англии и Бельгии на матч ЧМ.
«Я так ждал этой игры. Но больше не жду. Очевидно, их не заботит, станут ли они первыми или вторыми. Пойду поужинаю вместо футбола», – написал Фабрегас в твиттере.
- Бельгийские медиа призывали главного тренера сборной Мартинеса не побеждать Англию, чтобы получить более легкую сетку плей-офф.
- К исходу часа игры Бельгия ведет благодаря красивому голу Янузая.
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