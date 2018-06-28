«Пойду поужинаю вместо футбола. Их не заботит игра». Фабрегаса разозлили составы Бельгии и Англии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас остался недовольным экспериментальными составами сборных Англии и Бельгии на матч ЧМ.

«Я так ждал этой игры. Но больше не жду. Очевидно, их не заботит, станут ли они первыми или вторыми. Пойду поужинаю вместо футбола», – написал Фабрегас в твиттере.

Бельгийские медиа призывали главного тренера сборной Мартинеса не побеждать Англию, чтобы получить более легкую сетку плей-офф.

К исходу часа игры Бельгия ведет благодаря красивому голу Янузая.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме