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«Пойду поужинаю вместо футбола. Их не заботит игра». Фабрегаса разозлили составы Бельгии и Англии

«Пойду поужинаю вместо футбола. Их не заботит игра». Фабрегаса разозлили составы Бельгии и Англии
Eurosport

1 час назад

Сеск не верил в крутой футбол.

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас остался недовольным экспериментальными составами сборных Англии и Бельгии на матч ЧМ.

«Я так ждал этой игры. Но больше не жду. Очевидно, их не заботит, станут ли они первыми или вторыми. Пойду поужинаю вместо футбола», – написал Фабрегас в твиттере.

  • Бельгийские медиа призывали главного тренера сборной Мартинеса не побеждать Англию, чтобы получить более легкую сетку плей-офф.
  • К исходу часа игры Бельгия ведет благодаря красивому голу Янузая.

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