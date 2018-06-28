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Батшуайи отметил гол Янузая сильным ударом в штангу. Та обиделась и отбила мяч прямо в лицо Миши

Батшуайи отметил гол Янузая сильным ударом в штангу. Та обиделась и отбила мяч прямо в лицо Миши
Eurosport

1 час назад

Эпичное празднование.

Бельгийский полузащитник Аднан Янузай открыл на 51 минуте счет в матче третьего тура группы G с Англией.

Оригинально отпраздновал гол форвард «дьяволов» Миши Батшуайи. Он взял мяч в руки и сильно ударил по нему в штангу. Но Миши не учел угол отскока, и мяч прилетел точно в не ожидавшее такого поворота лицо Батшуайи.

  • Англия и Бельгия играют за лидерство в группе.
  • Победитель сыграет в 1/8 финала с Японией, второе место – с Колумбией.

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