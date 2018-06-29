Главный тренер Сенегала Алиу Сиссе: «Если и вылететь, то не из-за количества карточек»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе поделился эмоциями после непопадания команды в плей-офф из-за большего, чем у Японии, количества желтых карточек.

«Таков футбол, мы не вышли из-за рейтинга фэйр-плей, но я все равно очень горжусь своей командой. Сборная Сенегала не вышла в плей-офф, потому что, видимо, не заслужила этого выхода. Такие правила, мы все им следуем, их надо уважать. Конечно, нам бы хотелось пройти дальше, но если и вылететь, то иначе, а не из-за количества карточек.

В первом тайме мы могли забить. Надо просто использовать свои моменты. Нам, к тому же, не дали пенальти, и я бы хотел получить разъяснения по VAR. Во втором тайме мы контролировали игру в целом. Я разочарован, что мои игроки не смогли сыграть в плей-офф. Но у них хорошее будущее, я в этом уверен», – цитирует Сиссе «Р-Спорт».

Сенегал за 3 тура ЧМ-2018 заработал 6 предупреждений. Япония – четыре.

Их очная встреча завершилась вничью 2:2.

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