«Ну почему же я такой тупица». Батшуайи постебался над своим фейлом при праздновании гола Янузая

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи пошутил над празднованием победного гола в ворота Англии, когда он от штанги засадил мячом себе в лицо.

«Я знал, что меня уничтожат в ту же минуту, как я залезу в упоминания в соцсетях. Ну почему же я такой тупица. Дерьмо ранит», – написал Миши в твиттере.

Бельгия обыграла Англию со счетом 1:0, благодаря голу Янузая, и вышла с первого места в группе.

В 1/8 финала «дьяволы» сыграют с Японией. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.

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