Тренер Англии Гарет Саутгейт: «Было бы ужасно выпустить Кейна на 10 минут, и кто-то травмировал его»

Главный тренер сборной Англии Гарет Сутгейт прокомментировал итоги матча с Бельгией и рассказал, почему не выпустил на поле нападающего Харри Кейна.

«Если бы мы выпустили Харри Кейна на 10 минут, и кто-то нанес ему травму? Это было бы ужасно. Думаю, болельщики, которых сегодня было много, поймут нас. Это матч – хороший опыт для нас. Думаю, моментов было поровну, но Бельгия лучше контролировала мяч в центре поля.

Мы демонстрируем признаки привлекательной футбольной команды, и даже сегодня. Мы молодая, энергичная команда, действующая с желанием. Бельгия – третья команда в мире не просто так, у них опытные игроки. Мы реалисты, понимаем свой уровень и где находимся. Мы вынесли важные уроки из этой игры.

Мы знаем, что Калининград – очень красивый город. Было не так много свободного времени, но где я был, все понравилось, и парки, и стадион. Насколько я знаю, английские фанаты тоже были в восторге. Нам не понравилось только проигрывать.

Мы не выиграли, да, но я уже говорил, что есть много других факторов, которые я принял во внимание при определение стратегии. Мы не хотели терять ключевых игроков, как Колумбия и Япония. Матч был четыре дня назад при жаре.

Пенальти мы практикуем, у нас есть стратегия, которую мы применяем с марта. Было бы поздно начинать готовиться за три дня до плей-офф. Психологически мы готовы», – цитирует Саутгейта Sports.ru.

Англия проиграла Бельгии со счетом 0:1 и заняла второе место в группе.

В 1/8 финала она встретится с Колумбией.

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