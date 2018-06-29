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Испанского болельщика не пустили на два стадиона ЧМ с барабаном, и он пожаловался Путину
Сечет фишку.
Знаменитый испанский болельщик Маноло планировал посетить несколько матчей ЧМ с огромным барабаном. Для него это уже десятый чемпионат мира, но на юбилейном турнире у него возникли сложности.
На первый матч сборной Испании в Сочи Маноло на стадион с барабаном пустили, а на два следующих – в Казани и Калининграде – нет, аргументируя запрет требованиями безопасности. Поэтому Маноло из отеля в Краснодаре, где он проживает на время ЧМ, отправил электронное письмо президенту РФ Владимиру Путину, чтобы ему разрешили прийти с барабаном на матч 1/8 финала против России, сообщает Sportmail.ru.
- Сборные России и Испании сыграют 1 июля.
- Матч пройдет на московском стадионе «Лужники».
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