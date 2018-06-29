Getty Images

Реконструкция «Лужников» обошлась в 26,6 миллиарда рублей

Реконструкция «Лужников» обошлась в 26,6 миллиарда рублей
Eurosport

3 ч. назад

Почти даром в сравнении со строительством «Крестовского».

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев подвел финансовые итоги реконструкции стадиона «Лужники».

«Стоимость работ составила 26,6 млрд рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% – превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения.

Реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета», – сказал Бочкарев «Известиям».

  • «Лужники» приняли четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
  • 1 июля на главном стадионе турнира пройдет встреча 1/8 финала Испания – Россия.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России

01:25
Популярные видео
XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии
5 785 просмотров24 ч
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 941 просмотров27/06 в 21:54
А еще вам может понравиться