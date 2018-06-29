Реконструкция «Лужников» обошлась в 26,6 миллиарда рублей

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев подвел финансовые итоги реконструкции стадиона «Лужники».

«Стоимость работ составила 26,6 млрд рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% – превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения.

Реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета», – сказал Бочкарев «Известиям».

«Лужники» приняли четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

1 июля на главном стадионе турнира пройдет встреча 1/8 финала Испания – Россия.

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