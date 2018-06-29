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Реконструкция «Лужников» обошлась в 26,6 миллиарда рублей
Почти даром в сравнении со строительством «Крестовского».
Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев подвел финансовые итоги реконструкции стадиона «Лужники».
«Стоимость работ составила 26,6 млрд рублей. Общемировая практика показывает, что из всех масштабных строительных проектов 74% имеют отставание по сроку, 64% – превышение по бюджету, а 17% вообще не доходят до завершения.
Реконструкция «Лужников» входит в 10% мировых проектов за всю историю, реализованных в срок и с сохранением бюджета», – сказал Бочкарев «Известиям».
- «Лужники» приняли четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
- 1 июля на главном стадионе турнира пройдет встреча 1/8 финала Испания – Россия.
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