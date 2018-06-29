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Эммануэль Фримпонг: «Из африканских сборных на ЧМ осталась только Франция»

Фримпонг: «Из африканских сборных на ЧМ осталась только Франция»
Eurosport

1 час назадОбновлено 33 мин. назад

Гордость континента.

Бывший полузащитник «Уфы», тульского и лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг смачно пошутил в твиттере по поводу вылета африканских сборных с ЧМ-2018:

«Из африканских сборных на турнире осталась только Франция», – написал Фримпонг, выступающий за кипрский «Эрмис».

  • Впервые с 1982 года ни одна африканская сборная не вышла в плей-офф чемпионата мира.
  • Последняя команда из Африки – Сенегал – уступила второе место в группе Н Японии по правилу фэйр-плей.
  • Франция сыграет в 1/8 финала с Аргентиной. 14 из 23 футболистов «трехцветных» имеют африканские корни.

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