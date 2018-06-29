Польский сайт Polsat Sport хочет видеть Станислава Черчесова у руля сборной Польши

Журналисты сайта Polsat Sport рассмотрели кандидатуры на пост главного тренера сборной Польши. Роман Колтон уверен, что на эту роль идеально подошел бы Станислав Черчесов.

«Черчесов представляется мне человеком с характером. Он вывел Россию в плей-офф. Он отлично знает польский рынок, и языковой барьер не станет для него проблемой», – отметил Колтон.

Польша уверенно прошла квалификацию ЧМ-2018, была посеяна на жеребьевке в первой корзине, но на самом турнире проиграла два стартовых матча с общим счетом 1:5 и лишилась шансов на плей-офф.

Лучший бомбардир квалификации Роберт Левандовский в России не забил ни гола.

Черчесов руководил польской «Легией» в 2015-16 годах и привел ее к золотому дублю.

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