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«Я захватил весь мир, а теперь это делает Швеция». Златан восхищен успехами соотечественников на ЧМ

«Я захватил весь мир, а теперь это делает Швеция». Златан восхищен успехами соотечественников на ЧМ
Eurosport

3 ч. назад

Шведский лев верит в чемпионство родной команды.

Бывший капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович гордится экс-партнерами.

«Еще перед чемпионатом мира я сказал, что Швеция далеко пройдет и, возможно, выиграет турнир. Я счастлив и горд быть шведом, горд ездить со шведским флагом. Я захватил весь мир, а теперь весь мир захватывает Швеция.

Кто бы ни играл против Швеции, ему придется нелегко. Думаю, все это понимают. Команда показала это, команда это знает и она продолжит в том же ключе.

Нас ждет европейское противостояние, так что посмотрим. Швеция обыграла две неевропейские команды, но проиграла Германии, которая из Европы. Но я не думаю, что это имеет какое-либо значение. Шведы сыграют хорошо. Мы все поддержим команду», – цитирует Ибру AS.

  • В квалификации Швеция превзошла Голландию, в стыковых матчах переиграла Италию, а на групповой стадии выбила из борьбы чемпиона мира Германию.
  • В 1/8 финала Швеция сыграет со Швейцарией (3 июля, Санкт-Петербург).

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