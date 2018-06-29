Роналду поглумился над Пепе и Куарежмой, гениально вкрутив мяч в ворота с отрицательного угла

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду доминирует над партнерами на тренировках.

На одном из последний занятий капитан чемпионов Европы идеально закрутил мяч в ворота с отрицательного угла. Никто из португальцев даже близко не повторил результат лидера.

Криштиану явно умеет получать удовольствие от жизни: победе в тренировочном упражнении он радовался, как шестому «Золотому мячу».

30 июня Португалия сразится за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 с Уругваем. Матч пройдет в Сочи.

Криштиану с 4 голами идет выторым в таблице бомбардиров турнира.

Возможно, Криш изобразит нечто похожее в матче против Франции.

Лучшие спортивные видео на нашем канале на YouTube