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Роналду поглумился над Пепе и Куарежмой, гениально вкрутив мяч в ворота с отрицательного угла

Роналду поглумился над Пепе и Куарежмой, гениально вкрутив мяч в ворота с отрицательного угла
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Король и его свита.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду доминирует над партнерами на тренировках.

На одном из последний занятий капитан чемпионов Европы идеально закрутил мяч в ворота с отрицательного угла. Никто из португальцев даже близко не повторил результат лидера.

Криштиану явно умеет получать удовольствие от жизни: победе в тренировочном упражнении он радовался, как шестому «Золотому мячу».

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