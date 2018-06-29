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Диего Марадона получает 11 тысяч евро от ФИФА за каждый посещенный матч ЧМ-2018

Марадона получает 11 тысяч евро от ФИФА за каждый посещенный матч ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Аргентинец шикарно отрывается в России.

Диего Марадона проводит самый выгодный с финансовой точки зрения чемпионат мира в жизни. Легендарный аргентинец получает 11 тысяч евро за каждый посещенный матч.

Вдобавок ФИФА покрывает все его расходы на турнире – жилье, оплата передвижения и прочее. Марадона уже посетил все три матча сборной Аргентины на групповом этапе ЧМ-2018.

57-летний аргентинец входит в так называемый пул легенд Джанни Инфантино. Президент ФИФА хочет, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 присутствовала хоть одна легенда футбола, утверждает Daily Mail.

За эти две недели Марадона отметился курением на стадионе, расистским жестом в адрес корейских болельщиков и двумя средними пальцами. По ходу игры с Нигерией у него возникли проблемы со здоровьем.

  • 30 июня Аргентина сыграет с Францией в 1/8 финала.
  • В качестве футболиста Диего участвовал в четырех чемпионатах мира (1982, 1986, 1990, 1994), взял золото-1986 и серебро-1990.
  • В 2010-м Марадона в роли главного тренера довел Аргентину до четвертьфинала.

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