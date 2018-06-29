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В Казани нарисовали граффити в честь приезда Лионеля Месси, но мозаика с Роналду все равно круче

В Казани нарисовали граффити в честь приезда Месси, но мозаика с Роналду все равно круче
Eurosport

1 час назад

Теперь Лионелю нужно просто выбрать номер в отеле с правильным видом.

После новостей о том, что Лионель Месси поселится в казанском отеле напротив огромного портрета Криштиану Роналду, местные умельцы озаботились созданием аналогичного граффити Лео.

Сказано – сделано. Месси заселится в номер напротив собственного портрета. Правда, изображение Криштиану, сделанное еще к Кубку Конфедераций-2017, гораздо масштабнее.

  • 30 июня в Казани стартует плей-офф ЧМ-2018.
  • Месси поведет аргентинцев в бой против Франции.
  • На групповой стадии Месси забил один мяч, Роналду – четыре.

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