В Казани нарисовали граффити в честь приезда Лионеля Месси, но мозаика с Роналду все равно круче

После новостей о том, что Лионель Месси поселится в казанском отеле напротив огромного портрета Криштиану Роналду, местные умельцы озаботились созданием аналогичного граффити Лео.

Сказано – сделано. Месси заселится в номер напротив собственного портрета. Правда, изображение Криштиану, сделанное еще к Кубку Конфедераций-2017, гораздо масштабнее.

30 июня в Казани стартует плей-офф ЧМ-2018.

Месси поведет аргентинцев в бой против Франции.

На групповой стадии Месси забил один мяч, Роналду – четыре.

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