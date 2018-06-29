Суд запретил буйному аргентинцу полгода посещать матчи из-за пьянства на стадионе ЧМ-2018

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга запретил гражданину Аргентины Марио Коре, признанному виновным в административном нарушении на матче Нигерия – Аргентина, посещать спортивные мероприятия на полгода.

Коре находился в состоянии алкогольного опьянения и буянил на игре, сообщает РИА «».

«Суд вынес наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шесть месяцев», – сказано в сообщении пресс-службы суда.

На суд Коре не явился, представлено его заявление о признании вины и просьбе рассмотреть дело в его отсутствие.

После определения в пикет полиции, расположенный на стадионе, Коре был доставлен в 31-ю городскую больницу с диагнозом закрытый перелом в области левого локтевого сустава, ушибленная рана левой брови.

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