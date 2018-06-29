Игроков Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

Не все южнокорейские болельщики простили сборной ранний вылет с ЧМ-2018. Даже победа над Германией (2:0) не спасла.

29 июня футболистов встретили в международном аэропорту Инчхона – одни фанаты подарили цветы, а другие обстреляли игроков яйцами.

В любом случае атмосфера была лучше, чем четыре года назад. На ЧМ-2014 корейцы набрали лишь одного очко (в матче с Россией). Дома футболистов забросали конфетами, что в Южной Корее считается оскорблением.

На ЧМ-2018 Корея проиграла стартовые матчи Швеции (0:1) и Мексике (1:2), а в последнем туре неожиданно обыграла Германию (2:0).

Корейцы вышли бы в 1/8 финала в случае победы Мексики над Швецией, но мексиканцы проиграли (0:3).

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