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Игроков Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

Игроков Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой
Eurosport

31 мин. назад

Победа над чемпионами мира не оправдывает быстрый вылет.

Не все южнокорейские болельщики простили сборной ранний вылет с ЧМ-2018. Даже победа над Германией (2:0) не спасла.

29 июня футболистов встретили в международном аэропорту Инчхона – одни фанаты подарили цветы, а другие обстреляли игроков яйцами.

В любом случае атмосфера была лучше, чем четыре года назад. На ЧМ-2014 корейцы набрали лишь одного очко (в матче с Россией). Дома футболистов забросали конфетами, что в Южной Корее считается оскорблением.

  • На ЧМ-2018 Корея проиграла стартовые матчи Швеции (0:1) и Мексике (1:2), а в последнем туре неожиданно обыграла Германию (2:0).
  • Корейцы вышли бы в 1/8 финала в случае победы Мексики над Швецией, но мексиканцы проиграли (0:3).

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