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Тренер Исландии отсудил матч детских команд на следующий день после возвращения с ЧМ-2018

Тренер Исландии отсудил матч детских команд на следующий день после возвращения с ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Воспитывает игроков сборной.

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон недолго просидел без дела после возвращения команды с ЧМ-2018.

В среду исландцы вернулись домой, а уже в пятницу 51-летний специалист судил матч шестиклассников на детском турнире.

  • Исландцы стартовали на дебютном чемпионате мира с ничьи с Аргентиной (1:1), а затем проиграли Нигерии (0:2) и Хорватии (1:2).
  • Хадльгримссон руководит Исландией с 2013 года. При нем исландцы впервые выступили на чемпионате Европы (2016) и чемпионате мира (2018).

(Фото: официальный твиттер Футбольной ассоциации Исландии)

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