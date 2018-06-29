«Лучшие девушки в мире – из Волгоградской области». Английский миллионер, который 30 лет в России

На волгоградской набережной есть классный бар. Посетители заведения иногда выпивают там с чересчур общительным английским постояльцем. Ему за 60, круто выглядит и носит футболки с надписью СССР. Британец живет здесь с 90-х, но при этом все еще плохо говорит по-русски. Он занимается всем подряд. Предприниматель, кинорежиссер, филантроп, организатор всевозможных вечеринок в Волгограде, на которых спокойно усаживается за микшер и врубает хиты Англии. Или встает за бар – просто разлить пиво посетителям и практиковать их английский.

При этом он не самый простой житель России: у него яхты, особняки, суперкары, а недавно он продал одну из своих компаний за 18 млн евро. Наиболее известная детина британца – RedSquare International. Такое предприятие про путешествия, развлечения и авиацию (страхование самолетов) в пределах России и бывшего СССР.

Его имя – Грэм Кентслей.

– Почему вы живете в Волгограде?

– Город сам нашел меня 28 лет назад. Я приехал сначала по делам, а потом остался, потому что нашел здесь друзей. Но я не живу здесь постоянно – может, только четыре месяца в году.

– Я читал, что у вас русская жена и какой-то бизнес.

– Да, у меня русская жена. Сейчас она моя соседка. Мы как-то переехали в Лондон, ей там не понравилось. Сказала: «Хочу назад в мой Волгоград!» Хотя она идеально говорит по-английски. Но я ей ответил, что не хочу быть все время в Волгограде: здесь 25 градусов – пять месяцев и 40 градусов – четыре месяца. Еще два месяца – комары. Мне нравится май, сентябрь и октябрь. В июле и августе очень жарко, я такое не переношу. В это время я живу на даче в Болгарии.

***

В начале 90-х, когда царил беспредел, BMW гоняли без передних бамперов и рулили люди в малиновых пиджаках, Грэм основал авиационную компанию Flight Plan International для продажи билетов в Восточную Европу (один из первых вообще, кто этим занялся) и для сдачи самолетов в лизинг.

В Волгограде ходит легенда, как в 95-м, когда «Ротор» рубился с «МЮ» в Кубке УЕФА, Грэм бесплатно отправил первый в истории города рейс в Соединенное Королевство, загруженный фанатами в сине-голубых цветах.

– Это был первый прямой чартерный рейс из Великобритании в Волгоград и обратно, и я летел вместе с «МЮ», недалеко от меня сидел Алекс Фергюсон. Классные были времена. Моя компания Flight Plan International организовала этот рейс, все были довольны, в том числе несколько фанатов «Ротора», которым достались бесплатные билеты. Но я не покупал всем им билеты, это неправда. Параллельно был еще другой самолет, на котором летело руководство и болельщики «Ротора» – не уверен, что это было бесплатно.

– Вы знаете игроков «Ротора»?

– Когда-то давно знал, сейчас не вспомню ни одного имени, простите. Это все в прошлом.

Грэм держит несколько радиостанций, спонсирует и продюсирует фильмы, у него даже своя страничка на «Кинопоиске», он проводит лекции в Волгоградском государственном университете, а этим летом на яхте проплыл половину Европы, вошел в Черное море, оттуда – в Азовское, потом Дон, затем Волга – и в Волгоград. Кроме этого, он один из спонсоров Горбачев-Фонда.

– Мне Горбачев однозначно нравится, он – джентльмен. Я даже был его вип-гостем на 80-летнем юбилее в Лондоне несколько лет назад, и мы поговорили лично о многих вещах, но я не могу сказать, про что именно – просто не могу. После церемонии мы встретились во дворике и подискутировали.

– Почему русские так плохо говорят по-английски?

– Во-первых, это плохие учителя и плохая школьная программа. Во-вторых, вы должны начинать это делать с малых лет и лучше всего с носителями языка.

– Вы когда-нибудь видели такой веселый Волгоград прежде?

– Вообще, это поворотный момент в истории Волгограда. Теперь город становится интернациональным, и я вижу, что все местные очень довольны этим.

– Что вам нравится в России и что – не нравится?

– Очень сложный и глубокий вопрос. Мне очень не нравится русский сервис. Это всеобщая проблема – весь как бы двигатель изначально настроен неправильно. Вы читали мой путеводитель по Волгограду?

– В Facebook? Да, конечно. Для англоговорящих людей, если не ошибаюсь.

– Вы читали там, почему я считаю, что ситуация с ресторанами в России очень сложная и странная?

– Давайте пример.

– Если вы хотите выпить в России, это невероятно дорого! Во Франции я покупаю пиво за 5 евро, но это Франция – богатая страна. В России я покупаю пиво за те же деньги, но это уже совсем другие деньги для русских – это просто немыслимо! Ваши предприниматели хотят навариться и ничего более. Пример: во Франции я открою бутылку пива, захвачу кокаин и пойду, куда захочу, и никто меня не остановит, пока я не достану этот кокаин и не начну его нюхать при всех. В России пить на улице запрещено, есть закон. Хотя он тут вообще не работает: я просто скажу полиции, что внутри вода, и они мне: ОК, нет проблем. Тогда зачем такой закон?

Другой пример. Почему в ваших ресторанах такие дорогие соусы? Это меня каждый раз шокирует. Почему такое дорогое табаско? 25-35 рублей за кетчуп? Вы что, сумасшедшие? В Европе это или бесплатно подается к блюду, или вообще за гроши. При этом порции в России всегда маленькие. Допустим, я прихожу с английскими друзьями в хороший с виду паб. Заказываем черные бургеры – черный хлеб, мясо и все такое. Нам приносят. Мы смотрим – мясо не прожарено, оно внутри красное. Думаете, нам поменяют бургер?

Такси. Давай даже не будем говорить про уличных таксистов, которые обманывают. У вас есть и нормальные такси – нормальные машины, нормальные цены, есть мобильные приложения для вызова. Но. Ты садишься, водитель включил электронную музыку. Ты говоришь: извините, переключите музыку, пожалуйста. Думаешь, он переключит? Эй, я тут клиент! Ты говоришь: давайте поедем вот этим путем. Думаешь, он поедет другим путем? Нет! Но кто из нас клиент, кто платит деньги – водитель или клиент?

Вино. Часто бывает, что оно, например, плохо закупорено, и как только вы его открыли и увидели проблему, вы больше не вернете его в магазин обратно. Это очень сложно сделать. Обменять уже открытое вино практически невозможно. Причем вино в России экстремально дорогое. Лучше пить пиво или водку. Или самогон. Это вообще лучшее, что я пробовал.

– Думаете, это из-за нашего менталитета?

– Абсолютно точно. Ваши бизнесмены не думают про посетителей, не хотят ублажать их по-максимуму, а хотят лишь положить еду на стол и побыстрее заработать денег.

– Что именно вы сделали для Волгограда к чемпионату?

– Мы сделали крутой гид. Я точно знаю, что туристы не хотят слишком много информации. Они хотят короткое резюме города. Знаешь, все гиды для иностранцев в Волгограде, которые сделали русские, больше похожи на какую-то энциклопедию. Но такие инструкции не подходят для туристов вообще. Нужно больше туров для них, тут с этим проблемы. Никто не знает, что можно посмотреть на планетарий, например, или на царские постройки, которых в городе достаточно. Мы сделали эти туры, и люди (англичане – экзотические существа для Волгограда) нам доверились, потому что, во-первых, мы хорошо говорим по-английски, а во-вторых, мы не зарабатываем деньги, а просто делаем подарок городу.

– Что вам нравится в России больше всего?

– Мне нравится русская душа, русские люди, здесь все вообще спонтанно, и мне это нравится. Вы живете сегодня, не завтра – не так, как в Европе. Люди в Англии сильно консервативные, а у вас – нет.

– Почему вы живете именно в Волгограде? Почему не Москва, Питер, Нижний?

– Я не выбирал город, это город выбрал меня. И мне тут понравилось, я до сих пор живу здесь. В Москве точно не хочу жить, это большой и нереально дорогой город. Сколько времени ты там проводишь в пробках – зачем мне это? В Волгограде все хорошо: город очень длинный, но центр – компактный, мне это нравится. Все близко.

– Что вы думали, когда ехали в Волгоград?

– Я думал, что попал на другую планету. Ну ты знаешь – постсоветская эпоха, Перестройка. Для меня это было чем-то новым.

– Что вам тогда сказали родители?

– Ты знаешь, они до сих пор живы и у них даже есть профили в Facebook (Грэму больше 60 лет – прим. Eurosport). Я привозил их сюда пару раз, и они нормально к этому относятся, в отличие от брата. Брат был тут один раз и сказал, что никогда не вернется.

– Вау. А что произошло?

– 1998 год, кризис, Москва. Он приехал по каким-то делам и в выходной день зашел в магазин с дорогими советскими часами. Туда зашли два родителя с их 14-летней дочерью – кажется, они хотели купить эти часы ей на день рождения. Но денег у них не было. У них были какие-то талоны, которые они копили несколько лет, но на них ничего уже нельзя было купить. Тогда брат предложил этим людям купить для них эти часы за свои деньги, но родители наотрез отказались, а дочка расплакалась – и они ушли. Эта ситуация настолько подавила брата, что он сказал, что больше никогда не вернется в Россию. И с тех пор не возвращался.

– А вы сами боялись, когда ехали?

– Нет, не боялся, но в первый раз, когда я приехал в Волгоград, меня остановил ваш КГБ в Волжском, потому что город был какое-то время закрыт.

– Что они вам сказали?

– Остановите машину. Вам нельзя в этот город, мы аннулируем вашу визу. И аннулировали. Но потом я вернулся. Тогда мне можно было находиться только в Волгограде.

– Сейчас в России такого нет?

– Конечно, нет. Сейчас все хорошо и открыто. Хотя тут все еще остались города (по-моему, их 10), которые все еще закрыты для туристов.

– Лучший город России?

– Для меня это однозначно Волгоград, но я люблю ездить в Ярославль и Казань.

– Где девушки лучше – в России или в Англии?

– В России – 100%. Причем это девушки из Волгоградской области – они самые лучшие. Иначе зачем я все это время живу в России?

– За кого вы болеете?

– В жизни – за лондонский «Арсенал» и «Ротор», на чемпионате мира – за Англию и Россию.

«Ротор»From Official Website

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Бразилия. У них сильный состав собрался, да и выглядят очень мощно. Я говорил про это на одной из радиостанций Волгограда на прошлой неделе: у Бразилии много болельщиков здесь и у них, на мой взгляд, большое преимущество среди всех.

– Почему не Англия?

– Думаю, у Англии примерно те же шансы, что и у России. Мы, конечно, не хотим проигрывать. Как исландцы недавно, например. Все сейчас ожидают, что Россия должна побеждать – то же самое думают про Англию, и это давит. Поэтому максимум для Англии – это четвертьфинал. А для России – полуфинал.

– Серьезно?

– Вот увидите.

– Вы следите за русским футболом?

– Раньше – больше. Сейчас я лишь изредка смотрю матчи ЦСКА.

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