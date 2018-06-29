«Германия вылетела, потому что развязала на этой земле 2 войны». Спич губернатора Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Олег Королев раскрыл причины провального выступления сборной Германии на ЧМ-2018.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», – написал Королев в твиттере.

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионатах мира.

В последний раз немцы вылетели в первом раунде 1938 году, когда весь турнир проходил по системе плей-офф.

Королев занимает пост губернатора Липецкой области с 12 апреля 1998 года.

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