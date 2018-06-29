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«Переговоры судей при использовании VAR будут доступны зрителю». Коллина пообещал технический прорыв
Вот это будет круто!
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина не исключил, что переговоры судей при принятии решений с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут доступны для болельщиков.
«Не могу прогнозировать будущее, но транслирование переговоров возможно. Мы в ФИФА это продумаем. Сейчас рано об этом говорить – чтобы научиться бегать, надо сначала научиться ходить. Если бы все знали, как принималось решение, игра была бы прозрачнее», – цитирует Коллину ТАСС.
Заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан считает, что данную задумку будет непросто осуществить. «Очень сложно на чемпионате мира давать такие переговоры в эфир из-за большого количества языков. Возможно, это реально организовать на внутренних соревнованиях, но на чемпионате мира это сложно чисто технически», – сказал функционер.
Чемпионат мира в России – первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR. Система позволяет влиять на решения в спорных ситуациях.
- В марте 2018-го Коллина, занимающий аналогичный пост в УЕФА, заявил, что VAR пока не будет использован в матчах Лиги чемпионов.
- Президент УЕФА Александер Чеферин выступает против использования видеоповторов.
- Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира состоится 15 июля.
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