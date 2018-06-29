Козловский удачно попрактиковался в фильме «Тренер» и обыграл Урганта в матче с повязками на глазах

Шоумен Иван Ургант и актер и режиссер Данила Козловский сыграли в необычный вид футбола в передаче «Вечерний Ургант».

Участникам наложили повязки на глаза и наушники, в которых они слышали только подсказки своих «тренеров». Матч закончился победой Козловского со счетом 2:1.

Весной 2018-го на экраны вышел фильм «Тренер», снятый Козловским.

Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.

Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Матч пройдет 1 июля в «Лужниках».

На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

Подписывайся на наш канал в телеграме