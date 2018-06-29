Козловский удачно попрактиковался в фильме «Тренер» и обыграл Урганта в матче с повязками на глазах
Чего только не придумают, когда на ЧМ день отдыха.
Шоумен Иван Ургант и актер и режиссер Данила Козловский сыграли в необычный вид футбола в передаче «Вечерний Ургант».
Участникам наложили повязки на глаза и наушники, в которых они слышали только подсказки своих «тренеров». Матч закончился победой Козловского со счетом 2:1.
Весной 2018-го на экраны вышел фильм «Тренер», снятый Козловским.
- Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.
- Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Матч пройдет 1 июля в «Лужниках».
- На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.
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