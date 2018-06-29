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«Кто-то опять мне в твиттере наляпал». Липецкий губернатор удалил твит про немцев и включил заднюю
Кэш гугла помнит все.
Губернатор Липецкой области Олег Королев удалил твит, в котором связал вылет сборной Германии с чемпионата мира с развязыванием немцами двух мировых войн и настигшей их за это кармой.
Вместо той записи Королев написал новый пост: «Кто-то опять мне в твиттере наляпал – теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно».
- Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.
- В последний раз немцы вылетели в первом раунде 1938 году, когда весь турнир проходил по системе плей-офф.
- Королев занимает пост губернатора Липецкой области с 12 апреля 1998 года.
(Фото: Администрация Липецкой области).
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