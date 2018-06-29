«Вся Россия на футболе помешалась». «Ленинград» записал песню к финалу чемпионата мира

Группа «Ленинград» представила песню к финалу чемпионата мира в России.

В минутном ролике показаны самые яркие моменты турнира. «Вся Россия на футболе помешалась. Это честь – сделать праздник всем и в каждом. Это было, это есть – страсть и впечатлений жажда», – поет Шнуров.

Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.

Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники».

На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

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