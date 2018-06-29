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Очередная космическая тренировка англичан – теперь они прокачали финишный спурт на велосипеде

Очередная космическая тренировка англичан – теперь они прокачали финишный спурт на велосипеде
Eurosport

22 мин. назад

Это поможет в матче с Колумбией?

После поражения от Бельгии со счетом 0:1 сборная Англии вернулась на базу в Репино.

Там «львы» провели тренировку на велосипедах. Полузащитник Деле Алли отрабатывал финишный спурт на велосипеде, крутя педали на предельной для человеческих возможностей скорости. Бывший одноклубник Алли Кайл Уокер подбодрил 22-летнего англичанина.

  • Англия сыграет в 1/8 финала с Колумбией.
  • Матч пройдет 2 июля на стадионе «Спартак» в Москве.
  • Финал ЧМ пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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