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Василий Уткин: «Я недолюбливаю сербов. Это они втянули нас в Первую мировую войну»

Уткин: «Я недолюбливаю сербов. Это они втянули нас в Первую мировую войну»
Eurosport

3 ч. назад

День исторических экскурсов.

Журналист Василий Уткин признался, что болел против Сербии в матче с Бразилией.

«Сербия разочаровала вообще. Кто-то написал, что я не болею за сербов, мне предъявили: «Как же ты так можешь? Это же братья.

Послушайте, самые страшные ссоры бывают между братьями. Война же не бывает врагоубийственной, она бывает братоубийственной. Надеюсь, нам это не предстоит пережить ни в каком будущем – ни в обозримом, ни в необозримом.

Я действительно недолюбливаю сербов. В конце концов, за что их любить? Это они втянули нас в Первую мировую войну. А эта манера биения себя в грудь, честно говоря, раздражает. Дай бог им всяческой удачи, но почему-то я болел за Бразилию», – сказал Уткин на ютуб-канале «Футбольный клуб».

  • Сборная Сербии проиграла Бразилии со счетом 0:2 и не попала в плей-офф.
  • Бразилия в 1/8 финала сыграет с Мексикой.

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