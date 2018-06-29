«СМИ писали, что ехать сюда не нужно, но Россия – восхитительна». Фанат признался в любви к России

Фанат сборной Англии рассказал о впечатлениях от чемпионата мира в России.

«В Англии писали, что Россия опасна, и ехать на самом деле сюда не нужно, но, на самом деле, Россия – восхитительна. Восхитительная страна, восхитительные люди. Я приехал из Англии, просто у меня флаг Нигерии.

Россия дойдет до полуфинала. Ее остановит Бразилия или Аргентина. В России все удивительно. Крутые стадионы, очень приветливые люди. Спасибо за все большое. Мы любим Россию. Спасибо, Россия!» – сказал фанат.

Россия сыграет в 1/8 финала с Испанией.

Финал ЧМ-2018 пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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