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«СМИ писали, что ехать сюда не нужно, но Россия – восхитительна». Фанат признался в любви к России

«СМИ писали, что ехать сюда не нужно, но Россия – восхитительна». Фанат признался в любви к России
Eurosport

2 ч. назад

И дал отличный прогноз для сборной-хозяйки ЧМ.

Фанат сборной Англии рассказал о впечатлениях от чемпионата мира в России.

«В Англии писали, что Россия опасна, и ехать на самом деле сюда не нужно, но, на самом деле, Россия – восхитительна. Восхитительная страна, восхитительные люди. Я приехал из Англии, просто у меня флаг Нигерии.

Россия дойдет до полуфинала. Ее остановит Бразилия или Аргентина. В России все удивительно. Крутые стадионы, очень приветливые люди. Спасибо за все большое. Мы любим Россию. Спасибо, Россия!» – сказал фанат.

  • Россия сыграет в 1/8 финала с Испанией.
  • Финал ЧМ-2018 пройдет в «Лужниках» 15 июля.

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