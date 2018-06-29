Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие Запада о России»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил организацию ЧМ-2018.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показал, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой. Праздник в России стал праздником всего мира», – цитирует Инфантино ТАСС.

Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.

Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники».

На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

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