Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие Запада о России»

Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие Запада о России»
Eurosport

39 мин. назад

Хотелось бы верить.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил организацию ЧМ-2018.

«Пока чемпионат мира проходит фантастически. Турнир показал, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой. Праздник в России стал праздником всего мира», – цитирует Инфантино ТАСС.

  • Плей-офф ЧМ-2018 стартует 30 июня матчами Уругвай – Португалия и Франция – Аргентина.
  • Сборная России в 1/8 финала сыграет с Испанией. Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники».
  • На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Аргентина вылетит, низ в матче команд Суареса и Роналду

01:26
Популярные видео
«Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России
5 966 просмотров10 ч
XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии
6 081 просмотровВчера в 12:19
А еще вам может понравиться