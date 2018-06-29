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«Эй, Франция, мы знаем, как остановить Месси в Казани». «Рубин» предлагает помощь «трехцветным»
У них есть опыт в этом деле.
Казанский «Рубин» в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира обратился к сборной Франции с предложением помощи в нейтрализации главной звезды Аргентины Лионеля Месси.
«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами для более подробной информации», – сказано в твиттере «Рубина».
- Месси играл 4 раза против «Рубина» и не забил ни одного мяча в тех встречах.
- Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Францией и Аргентиной пройдет в Казани 30 июня.
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